Ucraina: “Challenges”, Macron rinvia visita nel Paese per motivi di sicurezza

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato la sua visita in Ucraina per motivi di sicurezza. E’ quanto sostiene il settimanale “Challenges”. La visita di Macron avrebbe dovuto svolgersi il 13 e 14 febbraio, dapprima a Odessa e poi a Kiev. Dal capo dello Stato francese era atteso l’annuncio della creazione di un fondo da 200 milioni di euro per finanziare progetti civili. Macron avrebbe anche dovuto annunciare che l’Agenzia per lo sviluppo francese (Afd) assumerà il ruolo di coordinatore degli aiuti francesi in Ucraina. Tuttavia, per l’Eliseo ci sono motivi di sicurezza che giustificano un differimento del viaggio, sebbene la decisione abbia sollevato le perplessità degli ambienti diplomatici francesi e ucraini, ha riferito il settimanale. Anche l’associazione imprenditoriale Medef International ha deciso di annullare una missione a Kiev contemporanea alla visita di Macron. (Frp)