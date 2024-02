Milano: MM, al via domani i lavori di restauro della "vedovella" in Piazza della Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno domani, a cura di MM spa, i lavori di restauro della storica fontanella posizionata in Piazza della Scala, proprio di fronte a Palazzo Marino. Le lavorazioni dureranno circa un mese. Realizzata tra il 1914 e il 1919 su disegno del conservatore del Castello Sforzesco, l’architetto Luca Beltrami, che era stato incaricato dal Comune di Milano di studiare il tipo di ornamenti per la piazza. Gli arredi vennero inaugurati il 2 maggio 1919 in occasione del quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci. MM, che da 20 anni cura il servizio idrico di Milano, ossia tutto il ciclo dell’acqua dal prelievo in falda alla distribuzione e, successivamente, il recupero, la depurazione e la restituzione in ambiente, ha istallato e si prende cura delle 641 vedovelle sparse in tutta la città. Le vedovelle sono alte un metro e 55 centimetri, con il corpo principale in ghisa e il bocchello in ottone. La fontanella di piazza della Scala è invece l’unico esemplare in bronzo presente in città. (segue) (Com)