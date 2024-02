Milano: MM, al via domani i lavori di restauro della "vedovella" in Piazza della Scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una leggenda il nome “vedovella” è ispirato al pianto delle vedove di guerra, perché erogano senza interruzione l’acqua, ricordando così un flusso incessante di lacrime. La caratteristica forma a testa di drago del bocchello, invece, è ispirata al biscione simbolo dei Visconti, presente anche nello stemma della città di Milano. Da questo deriva l’altro nome delle vedovelle: i “draghi verdi”. L’acqua di Milano è buona, sicura perché costantemente controllata e sempre disponibile. Non solo dai rubinetti di casa ma anche grazie ad una capillare rete di distribuzione nelle aree pubbliche che la rende fruibile gratuitamente e a tutte le ore. Alla rete delle vedovelle si aggiunge quella delle 52 casette dell’acqua che permettono ai cittadini di prelevare in modo gratuito, direttamente dalla rete acquedottistica, acqua refrigerata, naturale e frizzante. Le casette dell’acqua sono molto apprezzare dai milanesi. Nel 2023 sono infatti stati erogati oltre 10milioni di litri d’acqua (10.753.071) di cui 5.973.010 litri naturale e 4.780.061 litri gasata, garantendo così un risparmio di oltre 286 tonnellate di plastica e di più di 333 tonnellate di CO2. (Com)