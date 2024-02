Fiumicino: gara podistica "Corri Fregene", Aurigemma "importante evento sportivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è intervenuto alla partenza della gara podistica "Corri Fregene", nel comune di Fiumicino. "Questa è la nona edizione della gara podistica "Corri Fregene", che è una importante manifestazione che richiama partecipanti da tutta la regione. Per questi motivi, ringrazio gli organizzatori che hanno reso possibile questa bella iniziativa - dichiara Aurigmma, prima della partenza -. Sono importanti questi eventi che si legano con il nostro territorio. Senza dimenticare la rilevanza della pratica sportiva, che insegna valori fondamentali, utili anche per la vita di tutti i giorni, come impegno, sacrificio, lealtà, passione e rispetto", conclude Aurigemma.(Com)