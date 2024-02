Europee: Borghi (Iv), quelli che credono a Stati Uniti d'Europa si presentino insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Le elezioni europee si avviano ad una polarità tra europeisti riformisti da un lato e sovranisti nazionalisti dall'altro. Come si vede, le forze in campo si stanno organizzando. È giusto quindi, come ha proposto Emma Bonino e come conferma Maria Elena Boschi in questa intervista, che le culture politiche che credono agli Stati Uniti d'Europa si presentino insieme all'appuntamento elettorale. Elezione diretta del Presidente della Commissione, eliminazione diritto di veto, esercito europeo ed Europa vero soggetto globale si raggiungono con una forte operazione politica!". Lo scrive il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, sui social. (Rin)