Caso Salis: Cucchi (Avs), per destra prima gli italiani non vale tutti allo stesso modo

- "Ilaria Salis è stata incarcerata l'11 febbraio 2023, un anno fa. Da allora, viene detenuta in condizioni disumane, da un regime dispotico, per la sua militanza antifascista. Il governo italiano, in tutto questo tempo, ha finto prima di non sapere, poi è rimasto in silenzio, a guardare, mentre i diritti di Ilaria continuavano a essere calpestati. 'Prima gli italiani' evidentemente non vale per tutti allo stesso modo. Lo sapevamo già". Lo scrive su Facebook la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. "Ma c'è un limite a tutto. La destra non può tirare la corda ancora a lungo. Saranno costretti a cedere, a sconfessare il loro amico Orban. Ila, resisti. Ti aspettiamo a casa, finalmente libera dalle catene", conclude.(Com)