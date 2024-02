Roma: controlli movida, una denuncia per aggressione e oltre 1000 irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal centro storico alla periferia. Nel fine settimana appena trascorso gli agenti della Polizia locale di Roma hanno effettuato controlli ad ampio raggio nei quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina. Sono oltre un migliaio le violazioni registrate per mancato rispetto del codice della strada, soprattutto in tema di eccesso di velocità e soste irregolari, oltre che per inosservanza delle regole da parte di locali pubblici e attività commerciali, in modo particolare minimarket. Un giovane, inoltre, è stato denunciato per aggressione. Tra i principali illeciti rilevati, la vendita ed il consumo irregolare di alcolici , musica ad alto volume, occupazioni di suolo pubblico abusive e merce venduta illegalmente da parte di ambulanti irregolari. (segue) (Rer)