Roma: controlli movida, una denuncia per aggressione e oltre 1000 irregolarità (2)

- Durante alcuni controlli di polizia stradale, gli agenti del secondo gruppo Parioli sono dovuti intervenire in aiuto di un commerciante, nella zona di viale Somalia, che aveva appena subito un'aggressione. Gli agenti, ricostruiti i fatti, si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo che, dopo essersi rifiutato di pagare per quanto prelevato dagli scaffali, aveva reagito violentemente contro il gestore del negozio, per poi darsi alla fuga. In breve tempo l'aggressore è stato individuato dalla pattuglia in una via poco distante dal luogo dell'accaduto. Terminate le procedure di identificazione, il ragazzo, di 20 anni, di nazionalità romena, è stato denunciato per il reato di lesioni cagionate al commerciante, che è dovuto ricorrere alle cure mediche del caso a causa delle ferite riportate. (Rer)