Medio Oriente: Francia contro relatrice Onu, vergogna negare che strage 7 ottobre fu antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strage compiuta da Hamas il 7 ottobre è il più grande massacro antisemita del XXI secolo e “contestarlo è un errore”. Lo ha scritto il ministero degli Esteri francese in un messaggio su X, rispondendo alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. In un precedente messaggio, la relatrice ha criticato le parole del presidente francese Emmanuel Macron sull’attacco del movimento islamista palestinese Hamas ai danni della popolazione israeliana il 7 ottobre. “Le vittime non sono state uccise a causa del loro giudaismo ma in reazione all’oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto niente per impedirlo. Il mio rispetto alle vittime”, ha scritto ieri Albanese. Mettere in discussione la natura antisemita dell’attacco del 7 ottobre è “un errore” e “dare l’impressione di giustificarlo” sotto il nome delle Nazioni Unite è “una vergogna”, si legge nella replica del ministero degli Esteri di Parigi. “Questi commenti sono tanto più scandalosi in quanto la lotta contro l’antisemitismo e tutte le forme di razzismo è al cuore della fondazione dell’Onu”, conclude il testo. In un successivo messaggio, Albanese si è detta delusa che le sue parole siano state fraintese per una "giustificazione" dei crimini di Hamas del 7 ottobre, “che ho più volte condannato fermamente”. La relatrice ha però ribadito che “spiegare questi crimini come antisemitismo ne oscura la vera causa”. (Frp)