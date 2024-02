Repubblica Ceca: ministro Dvorak, negoziare con Commissione Ue termini ingresso in Erm II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca dovrebbe negoziare con la Commissione Ue i termini del suo ingresso nel Meccanismo di cambio europeo (Erm II). Lo ha detto il ministro degli Affari europei ceco, Martin Dvorak, parlando all’emittente “Ceska televize”. A suo avviso, questo negoziato dovrebbe iniziare prima delle elezioni, lasciando una decisione sull’ingresso vero e proprio al prossimo governo, così che questo non debba partire da zero. La procedura è infatti troppo lunga per essere portata a termine entro una singola legislatura. Lunedì scorso il ministro ha nominato l’economista Petr Zahradnik al ruolo di commissario per l’ingresso nell’Erm II e per l’adozione dell’euro, muovendosi in autonomia rispetto agli alleati di governo. Le forze della maggioranza si sono riunite in settimana e hanno deciso che Zahradnik sarà soltanto consulente per il ministro Dvorak ma non ricoprirà l’incarico di commissario. “Abbiamo sottovalutato la sensibilità dei partner di coalizione, che hanno preso la nomina come un attacco, a mio avviso ingiustificatamente”, ha detto il ministro degli Affari europei. (Vap)