Autonomia: Boccia (Pd), sacralizza differenze e disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il disegno di legge Calderoli "è una interpretazione parziale della Costituzione e riporta indietro le lancette al tempo più buio della contrapposizione Nord-Sud, con l'aggravante che questa Lega è peggio di quella di Bossi ed è pasticciona. Si può anche discutere della modifiche al Titolo V. Ma per la Lega l'autonomia è l'attuazione di un solo comma di un articolo, quello che riguarda i soldi. Invece il Titolo V della Costituzione, come ci ricorda Mattarella, afferma che l'autonomia rafforza l'unità nazionale se attua i principi di sussidiarietà, all'articolo 118. E poi è una riforma senza soldi, a invarianza di spesa: se la attuai senza fondi stai sacralizzando le differenziazioni e le diseguaglianze esistenti". Lo afferma il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, in una intervista al "Corriere del Mezzogiorno". "E il nostro timore - prosegue - è che se parte la prima intesa si sfascia il Paese. Vorrei ricordare al presidente La Russa, che ha parlato su questo giornale di stimolo ad una classe dirigente meridionale indolente, che quando governava il suo partito Bari era chiamata scippolandia". (segue) (Rin)