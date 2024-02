Autonomia: Boccia (Pd), sacralizza differenze e disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciamo stare le provocazioni di La Russa - aggiunge il capogruppo al Senato del Pd -. E sulla possibilità di un maggior controllo sull'uso delle risorse da parte dei cittadini ricordo che già ora è così, che la sanità è nelle mani delle regioni e, durante il Covid, abbiamo scoperto che la ricca Lombardia era inadeguata sulla prevenzione sanitaria territoriale. Il vero nodo è la questione del residuo fiscale, cioè la possibilità per le regioni più ricche di trattenere quote del proprio gettito: questa cosa è una follia perché poi ci può essere sempre qualcuno più secessionista di te e non a caso l'accordo che avevamo fatto nel 2020 prevedeva il superamento del residuo fiscale", conclude Boccia (Rin)