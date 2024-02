Nato: Trump su alleati che non pagano, incoraggerei aggressori “a fare quello che diavolo vogliono”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un evento elettorale cui ha partecipato ieri alla Coastal Carolina University, a Conway, nella Carolina del Sud, è tornato all’attacco dei Paesi membri della Nato che non destinano sufficienti risorse alla Difesa, minacciando di non proteggerli nel caso in cui tornasse alla presidenza. Trump si è così espresso raccontando di un suo dialogo, non meglio specificato, con un leader straniero: “Uno dei presidenti di un grande Paese si è alzato e ha detto: ‘Ebbene, signore, se non paghiamo e siamo attaccati dalla Russia, ci proteggerà?’”, ha riferito Trump, aggiungendo di aver risposto: “‘Non hai pagato, sei un delinquente? No, non ti proteggerei’. In effetti, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono”. (Was)