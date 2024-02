Gaza: Netanyahu, chi dice che non dovremmo entrare a Rafah ci dice di perdere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che chiunque dica che "in nessun caso" le forze israeliane dovrebbero entrare nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sta "sostanzialmente dicendo di perdere la guerra" contro il movimento islamista palestinese Hamas. In un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Abc", Netanyahu ha dichiarato che "la vittoria è a portata di mano". "Ce la faremo. Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas a Rafah. E' l'ultimo bastione, ma ce la faremo", ha detto il premier che venerdì, 9 febbraio, aveva annunciato una nuova operazione militare a Rafah, ordinando alle Forze di difesa israeliane di evacuare i civili dalla città. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che non sosterranno l'invio di forze armate nella città - dove molti abitanti di Gaza sono fuggiti per mettersi in salvo - se Israele non considererà il potenziale impatto su circa 1,4 milioni di persone stimate in quell'area. "Sono d'accordo con gli statunitensi", ha detto Netanyahu, aggiungendo che l'operazione verrà condotta "fornendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene". (Res)