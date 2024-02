Gaza: ambasciatore Israele in Italia, Sanremo sfruttato per diffondere odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alon Bar, ambasciatore d'Israele in Italia e San Marino, ha affermato di ritenere "vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile". In un post su X (ex Twitter), l'ambasciatore israeliano ha dichiarato: "Nella strage del 7 ottobre, tra le 1.200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi insieme ad altre decine di ostaggi israeliani. Il Festival di Sanremo avrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto". (Res)