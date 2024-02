Mobilità: al via lavori per due tratte della metrotranvia 7 "interquartiere nord"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione della metrotranvia 7 in due delle tre tratte finanziate con fondi Pnrr per 86,3 milioni di euro complessivi: quella tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano e quella tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso Niguarda. La Metrotranvia Intequartiere Nord, lunga circa 14 chilometri, principalmente in sede protetta, metterà in comunicazione tutti i quartieri nell'area di Milano Nord, collegando la stazione M2 di Cascina Gobba alla stazione FS Certosa e toccando altri importanti punti di interscambio del trasporto pubblico, come la stazione di Bovisa, la M3 ad Affori, l'ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, la M5 a Bicocca, le Fs a Greco Pirelli e la M1 a Precotto. Attualmente è in esercizio la tratta compresa tra viale Fulvio Testi e via Anassagora, in fase di completamento tra Anassagora e viale Adriano e in fase di progettazione le tratte tra l'ospedale di Niguarda e via Durando e tra Villapizzone e Stazione Certosa FS.