Mobilità: al via lavori per due tratte della metrotranvia 7 "interquartiere nord" (2)

I primi lavori che partiranno sono quelli del tragitto che collegherà il quartiere Adriano con la fermata della M2 a Cascina Gobba: l'intervento prevede la realizzazione di un percorso di circa 1,3 km con tre fermate, una passerella di collegamento, a scavalco del Lambro, con la fermata della metropolitana, una ciclabile che affiancherà la metrotranvia. A ciò si aggiunge un tratto di strada, realizzato con fondi comunali, di circa un chilometro che connetterà la rotonda in uscita dalla tangenziale est con via San Mamete. I lavori comportano anche l'abbattimento e la ricostruzione di una parte della rampa che da via Palmanova porta in tangenziale Est, direzione nord, per consentire di allargare il sottopasso di via Padova-via Rizzoli. I lavori dureranno circa un anno e prevedono alcune modifiche alla viabilità e interventi temporanei per ridurre il più possibile i problemi di circolazione.