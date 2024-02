Mobilità: al via lavori per due tratte della metrotranvia 7 "interquartiere nord" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece la terza tratta finanziata dal Pnrr, quella da piazza Bausan a Villapizzone passando da Bovisa FS, è appena stato giudicato l'appalto e si prevede la partenza dei lavori prima dell'estate. Per tutti e tre i lotti, si prevede il termine dei lavori per giugno del 2026. "Nella nostra città entro due anni e mezzo – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità - si aggiungeranno nuovi chilometri di traporto pubblico al servizio dei cittadini e delle cittadine per una mobilità efficiente e rispettosa dell'ambiente. La Metrotranvia Interquartiere Nord è un'opera attesa da tempo che consentirà di collegare i quartieri a nord est con quelli a nord ovest, senza per forza passare dal centro. Sempre grazie ai fondi Pnrr, con cui saranno acquistati 14 tram bidirezionali, le tratte saranno pienamente funzionali non appena terminate". (Com)