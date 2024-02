Milano: aggrediscono e rapinano un 28 enne in via Padova, Carabinieri arrestano due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri 10 febbraio, a Milano, in Piazza Loreto, i Carabinieri della stazione di Settimo Milanese (MI) hanno arrestato due colombiani di 28 e 31 anni, senza fissa pregiudicati. Il fermo scaturisce al termine di un’attività d'indagine a seguito della ricezione di una denuncia per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali, commessi nei confronti di un italiano 28enne, avvenuti nella notte del 9 febbraio a Milano, in via Padova, presso un distributore di benzina, dove la vittima si trovava con l'auto in sosta, quando, il 28enne colombiano è entrato nell'autovettura dalla portiera posteriore sinistra, minacciando con un coltello la vittima, costringendolo ad aprire la portiera anteriore destra per far entrare il complice. (segue) (Com)