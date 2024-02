Milano: rubano un'auto e cercano di darsi alla fuga, Carabinieri arrestano tre pregiudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, a Milano, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, tre marocchini di 21, 23 e 29 anni, irregolari, senza fissa dimora e pregiudicati. Alle 22:30, i Carabinieri, nel transitare in via Ziegler, zona Lampugnano, hanno intercettato i due soggetti a bordo di un'autovettura a noleggio, segnalata al 112 quale oggetto di furto avvenuto poco prima. Intercettati da una pattuglia, hanno tentato la fuga, venendo bloccati definitivamente grazie ad un altro equipaggio dell’Arma giunta sul posto. Dal successivo controllo, sono stati trovati in possesso di una chiave clonata e modificata per consentire l'apertura e l'avviamento del veicolo, nonché di un paio di forbici da elettricista. Il veicolo è stato restituito al proprietario mentre gli attrezzi rinvenuti sono stati posti in sequestro. I responsabili sono stati portati presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Com)