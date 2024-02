Mar Rosso: Perego (FI), Italia in prima linea a difesa sicurezza navi ed equipaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia degli Houthi di danneggiare le navi mercantili nel Mar Rosso "può sicuramente avere conseguenze concrete in Italia". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo a Tgcom24. "Qualora fosse inibito il passaggio nel Mar Rosso, infatti, le navi sarebbero costrette a circumnavigare l'Africa a danno dei porti del Mediterraneo, tra cui quelli italiani. L'obiettivo è quello di danneggiare le economie occidentali, dal momento che non vengono attaccati i mercantili cinesi e russi, oltre naturalmente quello di mettere a rischio la sicurezza e la vita degli equipaggi. Per questo - spiega - l'Italia è in prima linea, impegnandosi nella missione Aspides, della quale avrà il comando tattico". (segue) (Rin)