Mar Rosso: Perego (FI), Italia in prima linea a difesa sicurezza navi ed equipaggi (2)

- "Una missione importante, che dimostra che l'Europa sa difendere i propri interessi, sa lavorare per garantire la sicurezza ai propri assetti mercantili e alle proprie economie - prosegue Perego -. La marina militare italiana è già impegnata in operazioni di tutela dei mari e della sicurezza marittima e, in particolare nel Mar Rosso, con la missione Atalanta di cui proprio oggi abbiamo assunto il Comando con il Force Commander, l'Ammiraglio Saladino a bordo di Nave Martinengo. L'obiettivo è garantire un diritto fondamentale, quello della "freedom of navigation", la libertà di navigazione" conclude. (Rin)