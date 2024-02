Giornata malato: Schillaci, ogni giorno vicini a chi soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata del Malato "è un monito a non dimenticare che dobbiamo curare il malato e non la malattia. Prendersi cura di chi soffre significa assicurare le migliori cure e assistenza e garantire il tempo della relazione con il paziente, che è esso stesso tempo di cura". E' quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci in occasione della Giornata mondiale del Malato. "In questa direzione va il nostro impegno e di tutti gli operatori sanitari che con professionalità e abnegazione si dedicano ai malati, ponendo sempre al centro la persona", conclude.(Rin)