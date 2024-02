Gaza: Hamas, offensiva militare Israele a Rafah farà "saltare" negoziati su ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, un alto esponente di Hamas, Mohammed Nizal, ha confermato all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" che sono in corso colloqui per raggiungere un cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. L'esponente del gruppo ha anche affermato che, nelle richieste presentate nel corso dei negoziati, Hamas sta chiedendo "il minimo". Netanyahu vuole che "la guerra continui per rimanere al potere e non vuole perdere la sua coalizione di destra", ha detto Nizal, aggiungendo: "Vuole che i combattimenti continuino fino alle elezioni statunitensi di novembre (sperando per) la vittoria di (Donald) Trump". (segue) (Res)