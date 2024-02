Gaza: Hamas, offensiva militare Israele a Rafah farà "saltare" negoziati su ostaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo febbraio scorso, una delegazione di Hamas si era recata al Cairo, in Egitto, ed era ripartita il giorno successivo dopo aver parlato con funzionari egiziani e del Qatar, vale a dire i principali mediatori dei negoziati per un cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri. Successivamente, il 7 febbraio, Netanyahu aveva respinto l'ultima proposta di Hamas per un cessate il fuoco in tre fasi, durante il quale: tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo islamista nella Striscia sarebbero stati liberati; Israele avrebbe ritirato le proprie forze militari da Gaza; e sarebbe stato raggiunto un accordo sulla fine della guerra. (segue) (Res)