Argentina: Milei, abbraccio fuori protocollo con papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha avuto oggi un breve incontro con papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano, al termine della cerimonia di canonizzazione di Maria Antonia de Paz y Figueroa, conosciuta come Mama Antula, prima santa argentina. Il Pontefice, che ha celebrato il rito, si è avvicinato sulla sedia a rotelle alla postazione di Milei. I due si sono stretti la mano e poi il presidente argentino ha abbracciato, fuori protocollo, il Santo Padre. Papa Francesco ha salutato brevemente Milei anche prima della messa e lo riceverà in udienza domani mattina alle 9. (segue) (Res)