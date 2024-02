Argentina: Milei, abbraccio fuori protocollo con papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Antonia de Paz y Figueroa, nata nel 1730 e morta nel 1799, è stata canonizzata per la sua vita di preghiera e opere di carità. Senza abbracciare la vita religiosa, seguì gli insegnamenti dei padri della Compagnia di Gesù e dopo l’espulsione dei gesuiti dal Paese sudamericano continuò la loro opera degli esercizi spirituali. Papa Francesco l’ha definita “una viandante dello Spirito”. “Ha percorso migliaia di chilometri a piedi, attraverso deserti e strade pericolose, per portare Dio. Oggi è per noi un modello di fervore e audacia apostolica”, ha detto il Pontefice nell’omelia, ricordando che “si fece strada nelle case, nei quartieri, nei trasporti, nei negozi, nelle fabbriche, e nei cuori, per offrire una vita dignitosa attraverso il lavoro, la giustizia, il pane quotidiano sulla tavola dei poveri”. (Res)