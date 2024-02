Israele: uomo detenuto con accusa di "istigazione all'omicidio" di Netanyahu su TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Israele ha aperto un'indagine nei confronti di un uomo con l'accusa di "grave incitamento all'omicidio" del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, su TikTok. Lo ha reso noto la polizia israeliana in una dichiarazione, citata dal quotidiano "The Times of Israel", secondo cui l'uomo è un 40enne residente a Beersheba, la città più grande del deserto del Negev, nel sud di Israele. L'uomo è stato arrestato questa mattina ed è stato sottoposto a un interrogatorio condotto dal massimo dipartimento investigativo della polizia. Successivamente verrà condotta un'udienza per estendere la detenzione dell'uomo, ha aggiunto la polizia. (Res)