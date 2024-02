Israele: due cittadini incriminati per cospirazione e collaborazione con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini di Israele sono stati incriminati per cospirazione finalizzata a commettere atti terroristici e per aver preso contatti con membri del movimento islamista palestinese Hamas all'estero. Lo hanno annunciato la polizia israeliana e l'agenzia di sicurezza interna Shin Bet in una dichiarazione pubblicata al termine di un'indagine congiunta. I due uomini - Rami Habibullah e Khaled Saleh - sono residenti della città di Ein Mahil, nel nord di Israele. Habibullah, 43 anni, è stato arrestato il primo gennaio scorso con l'accusa di aver preso contatti con membri di Hamas all'estero e aver fornito loro informazioni per attaccare un impianto di sicurezza situato vicino a casa sua. L'uomo ha inoltre collaborato con terroristi stranieri per reclutare persone all’interno di Israele per la sua causa, si legge nella nota. Nell'ambito dell'indagine, è stato arrestato anche Khaled Saleh, 35 anni, che avrebbe accettato di svolgere attività terroristiche con Habibullah e di fornire le armi necessarie per farlo. "Si tratta di una grave attività da parte di cittadini israeliani che hanno ordito un piano maligno con membri di Hamas, mentre lo Stato di Israele sta combattendo contro l'organizzazione terroristica", hanno spiegato la polizia e lo Shin Bet, aggiungendo che i piani sono stati sventati nelle loro fasi iniziali prima che potessero arrecare danno alla sicurezza di Israele. (Res)