Giappone: ministra Esteri Kamikawa in visita alle Figi, incontri con omologhi del Pacifico

- La ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, in visita nelle Figi, a Suva, per partecipare alla quinta riunione ministeriale in preparazione del vertice dei leader delle Isole del Pacifico (Palm 10) che il Giappone ospiterà quest’anno, ha incontrato oggi omologhi e altri rappresentanti di vari Stati insulari della regione. Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese. Kamikawa ha avuto un colloquio con l’omologo delle Isole Marshall, Kalani Kaneko, per poi incontrare il ministro di Stato di Palau, Gustav Aitaro, gli inviati speciali delle Isole Cook, Tingika Elikana, e di Vanuatu, Viranria Brown, e l’omologo della Micronesia, Lorin S. Robert. Kamikawa ha inoltre incontrato il segretario generale del Forum delle Isole del Pacifico, Henry Puna. I colloqui hanno riguardato, in generale, il rafforzamento delle relazioni bilaterali, in particolare sul tema del cambiamento climatico. Kamikawa ha sottolineato la necessità di mantenere e rafforzare un ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto. Nel contesto dei cambiamenti nella regione del Pacifico, ha detto anche che è importante rafforzare le relazioni con i Paesi dell’area in base alle loro esigenze. La rappresentante di Tokyo, infine, ha rassicurato i suoi interlocutori sullo scarico in mare delle acque trattate di Fukushima. (segue) (Git)