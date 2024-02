Giappone: ministra Esteri Kamikawa in visita alle Figi, incontri con omologhi del Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone è giunta a Suva da Apia, nelle Samoa, dove ha incontrato ieri la premier e ministra degli Esteri Fiame Naomi Mata’afa, con la quale ha discusso delle relazioni bilaterali e presenziato alla cerimonia della firma e dello scambio di note riguardanti una sovvenzione giapponese alla Facoltà di Scienze della salute dell’Università nazionale di Samoa: un progetto per la formazione di medici e infermieri e il miglioramento delle strutture. Inoltre, la rappresentante del Giappone, che ha visitato nella stessa giornata il Centro del Pacifico sul cambiamento climatico (Pccc), ha sottolineato il comune impegno nell’azione per per il clima. Le due interlocutrici hanno parlato pure della cooperazione nell’ambito del programma Donne, pace e sicurezza (Wps) delle Nazioni Unite. Kamikawa è stata ricevuta anche dal capo di Stato samoano, Va’aletoa Sualauvi II, e dalla ministra delle Donne, della comunità e dello sviluppo sociale, Mulipola Anarosa Ale Molioo. Il rientro a Tokyo è previsto per domani, 12 febbraio. (Git)