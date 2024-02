Maltempo: Coldiretti, salva campagne da siccità, -14 per cento acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della pioggia salva l'Italia dalla siccità in un inverno caldo e secco che ha fatto segnare fino ad ora una temperatura superiore di 1,7 gradi la media storica del periodo 1991-2020 accompagnata da una preoccupante assenza di neve e pioggia. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare l'arrivo del maltempo con l'allerta arancione in Campania e in Lombardia e gialla in altre dieci regioni, da Nord a Sud. La pioggia – sottolinea la Coldiretti – è importante per garantire le semine di cereali, legumi e ortaggi ma anche per il foraggio nei pascoli che risulta in netto calo e con prezzi stellari per garantire l'alimentazione degli animali ma si segnalano anche difficoltà allo sviluppo di frutta e ortaggi con le arance o le insalate che non riescono a crescere adeguatamente per la carenza di acqua. C'è – precisa la Coldiretti –scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica e una situazione di stress idrico che cresce ma mano che si scende verso Sud con apice nelle isole, che non è certo normale nel mese di gennaio. (segue) (Rin)