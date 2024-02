© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono io che non me ne sono accorto o in tutta la giornata di ieri, 10 febbraio, né Elly Schlein né Giuseppe Conte hanno trovato il tempo di dire una sola parola sulle foibe, per il Giorno del Ricordo? Anche se in ritardo possono rimediare oggi a questa ignobile svista". Lo scrive su X il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.(Rin)