Israele: governatore Banca centrale esorta governo ad affrontare problemi economici

- Il governatore della Banca d'Israele, Amir Yaron, ha esortato il governo ad affrontare le priorità di bilancio e le questioni economiche dopo che l'agenzia di rating Moody's ha abbassato il rating del Paese. Lo si apprende da un comunicato dello stesso governatore, citato dal quotidiano "The Times of Israel", in cui vengono sollecitati il governo e la Knesset (il parlamento israeliano) ad "agire per affrontare le questioni economiche" sollevate nell'ultimo rapporto di Moody's, al fine di ripristinare la fiducia dei mercati e delle agenzie di rating nell'economia israeliana. "La Banca d'Israele ha già presentato diverse linee d'azione, tra cui l'approvazione del bilancio 2024 alla Knesset con tutti gli aggiustamenti in esso inclusi", ha detto Yaron, aggiungendo che le ragioni alla base della scelta di Moody's sono "l'incertezza su quando e come la guerra (nella Striscia di Gaza) finirà, e l'impatto che il conflitto avrà sulla volontà del governo e della Knesset di affrontare le questioni economiche e sociali fondamentali, e un cambiamento nella situazione fiscale". "L'economia israeliana si basa su fondamenta economiche solide e sane, e al contempo è leader a livello mondiale nei settori dell'innovazione e della tecnologia", ha affermato il governatore della banca centrale di Israele, sottolineando: "In passato abbiamo saputo riprenderci da momenti difficili e tornare rapidamente alla prosperità, e l'economia israeliana ha la forza per garantire che ciò avvenga anche questa volta". (segue) (Res)