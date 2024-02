Israele: governatore Banca centrale esorta governo ad affrontare problemi economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 febbraio, Moody's aveva abbassato il rating di Israele da A1 ad A2, citando i rischi politici e fiscali che la guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza comporta per il Paese. In un rapporto, Moody's aveva spiegato che l'impatto del conflitto aumenta il rischio politico e indebolisce le istituzioni esecutive e legislative di Israele e la sua solidità fiscale per il prossimo futuro. L’agenzia aveva inoltre mantenuto le prospettive economiche di Israele negative, il che significa che è possibile un ulteriore declassamento. "Mentre i combattimenti a Gaza - che vanno avanti dal 7 ottobre 2023 - potrebbero diminuire d'intensità o cessare, al momento non c'è alcun accordo per porre fine alle ostilità in modo duraturo e nessun accordo su un piano a più lungo termine che ripristini completamente e infine rafforzi la sicurezza per Israele", aveva dichiarato Moody's in un comunicato. Inoltre, secondo l'agenzia, l'onere del debito di Israele sarà "materialmente più alto" rispetto alle proiezioni precedenti al conflitto contro Hamas e la spesa per la difesa sarà quasi il doppio rispetto al 2022 entro la fine di quest'anno. "Mentre sono in corso negoziati per garantire il rilascio degli ostaggi a fronte di un cessate il fuoco temporaneo e di un maggiore accesso di aiuti umanitari a Gaza, non c'è chiarezza sulla probabilità, sui tempi e sulla durata di un accordo simile", aveva aggiunto l'agenzia. (segue) (Res)