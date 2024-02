Roma: era irreperibile da un anno per reati contro patrimonio, arrestata 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si nascondeva in un appartamento di Tor Bella Monaca a Roma da circa un anno. Si tratta di una donna di 42 anni di nazionalità bosniaca, che era ricercata per vari reati e deve scontare 7 anni di carcere. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tuscolano, a seguito di un servizio di appostamento, hanno accertato che in un appartamento si nascondeva la donna che si era resa irreperibile da circa un anno. La stessa, una 42enne bosniaca, risultava destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 aprile 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 7 anni, 3 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumulo di pene e per reati contro il patrimonio. Pertanto, i poliziotti l'hanno tratta in arresto. Sulla base del provvedimento restrittivo la donna è stata associata presso la casa circondariale di "Rebibbia Femminile". (Rer)