Roma: rompe vetro auto, arrestato per tentato furto

- Un 45enne è stato arrestato per tentato furto in via Marconi a Roma. I poliziotti del commissariato Tor Carbone, durante il consueto servizio di controllo del territorio, transitando in via Marconi, sono stati avvicinati da una persona la quale ha segnalato la presenza in strada di un uomo, in abiti femminili, intento a infrangere i finestrini di alcune autovetture in sosta. Gli agenti, dopo una breve perlustrazione, hanno individuato l'uomo, un 45enne romano. Lo stesso è stato trovato in possesso di un cric per auto che, alla vista degli agenti, ha lasciato cadere sotto un'auto, ma è stato immediatamente recuperato. I poliziotti hanno, inoltre, accertato che il 45enne, dopo aver infranto il lunotto posteriore di una macchina parcheggiata, aveva prelevato alcuni oggetti all'interno dell'abitacolo per poi lasciarli in strada senza giustificata motivazione. Pertanto, l'uomo è stato tratto in arresto perché gravemente indiziato del reato di tentato furto. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'operato degli agenti.(Rer)