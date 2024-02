Pakistan: elezioni, ultimato il conteggio dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Pakistan ha comunicato gli ultimi risultati delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e delle assemblee legislative provinciali che si sono svolte l’8 febbraio. Per quanto riguarda l’Assemblea nazionale, sono stati assegnati 264 seggi, di cui 101 a candidati indipendenti, per la maggior parte sostenuti dal Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan; 75 alla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) dell’ex premier Nawaz Sharif; 54 al Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto Zardari (tecnicamente una sua “estensione elettorale”); 17 al Movimento Muttahida Qaumi (Mqm-P) e i rimanenti a forze politiche minori. La Commissione ha disposto la ripetizione del voto il 15 febbraio nel collegio NA-88 (Khushab II), per sospette irregolarità; in un altro il voto era già stato rinviato precedentemente per il decesso di un candidato. L’Assemblea, dopo la recente revisione dei collegi, si compone di 336 membri, con 266 seggi assegnati con sistema maggioritario uninominale e i rimanenti – 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani – su base proporzionale. (segue) (Inn)