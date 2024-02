Pakistan: elezioni, ultimato il conteggio dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come leader del primo partito, Nawaz Sharif ha dichiarato vittoria e avviato trattative per la formazione di un governo di coalizione. La lega Nawaz ha riferito di aver raggiunto un accordo di massima col Movimento Muttahida Qaumi (Mqm-P), mentre non è stata ancora raggiunta un’intesa col Ppp. D’altra parte, al Pti sono riconducibili quasi tutti i seggi degli indipendenti: secondo “Geo News” 93 su 101: un risultato per il quale anche Khan, in un messaggio realizzato con l’intelligenza artificiale e pubblicato sul social network X , ha dichiarato vittoria. Il Movimento per la giustizia aveva convocato manifestazioni di protesta pacifiche oggi nel Punjab, ma ha deciso di rinviarle. L’ex premier Khan, che ha governato dall’agosto del 2018 all’aprile del 2022, è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico, che il politico contesta come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Il suo Pti, privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader è stato un campione, ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. (segue) (Inn)