Pakistan: elezioni, ultimato il conteggio dei voti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le quattro province, dove si è votato con le stesse modalità, sono stati dichiarati anche i risultati del Belucistan, dove si sono verificati i ritardi maggiori nel conteggio e dove c’è una situazione più frammentata. Su 51 seggi, undici ciascuno sono stati assegnati al Ppp e a Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (Jui-F) e dieci alla Lega Nawaz. Nel Punjab sono stati annunciati i risultati di 296 collegi su 296 (in uno c’è stato un rinvio, anche in questo caso per la morte di un candidato). Gli indipendenti sono a quota 138 mentre la Lega Nawaz a 137; segue il Ppp con dieci. Nel Sindh sono stati dichiarati i risultati di 129 seggi su 130, 84 dei quali sono andati al Ppp, ed è stata disposta la ripetizione del voto, sempre il 15 febbraio e per segnalazioni di irregolarità, nel collegio PS-18 (Ghotki I). Nel Khyber Pakhtunkhwa sono stati dichiarati i risultati di 112 collegi: gli indipendenti ne hanno vinti 90. Il voto sarà ripetuto, per gli stessi moti, il 15 febbraio nel collegio di PK-90 (Kohat I). In altri era già stato rinviato per la morte di candidati. (Inn)