Difesa: l'Italia assume il comando tattico dell'operazione Ue Atalanta

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Italia ha assunto oggi il comando tattico dell'operazione dell'Unione europea EuNavFor (European Naval Force) Atalanta. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della difesa. La cerimonia di passaggio di consegne tra il contrammiraglio della Marina militare italiana, Francesco Saladino, e il commodoro della Marina portoghese, Rogerio Martins de Brito, si è svolta questa mattina nel porto di Gibuti a bordo della fregata spagnola Victoria alla presenza del vicecomandante dell'operazione, contrammiraglio Eric Dousson. "L'assunzione del comando dell'operazione Atalanta, in questo particolare momento assume un significato rilevante per la Difesa. La minaccia della pirateria richiede una risposta ferma e coordinata a livello internazionale e la missione EuNavFor Somalia (operazione Atalanta) rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia europea per proteggere le rotte commerciali e mantenere aperte le linee di comunicazione marittime", ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota stampa. (segue) (Com)