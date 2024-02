Difesa: l'Italia assume il comando tattico dell'operazione Ue Atalanta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regione del Mar Rosso, a seguito della minaccia e degli attacchi Houthi (milizie yemenite filo-iraniane), ha reso centrale quest'area nel panorama geostrategico e geopolitico per l'Unione europea. La decisione dell'Ue di avviare una nuova missione nel Mar Rosso per proteggere le rotte commerciali ne è la conferma. All'Italia è stato chiesto di fornire il Force Commander dell'operazione Aspides. Si tratta di un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dal governo, dalla Difesa e dalla Marina Militare", ha continuato il ministro Crosetto, sottolineando: "Il nostro impegno in queste missioni sottolinea la determinazione dell'Italia a contribuire attivamente alla pace e alla sicurezza internazionale. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo anche fiduciosi nella nostra capacità di affrontarle con successo, grazie alla professionalità e all'eccellenza delle nostre Forze armate oltre che alla solida collaborazione con i nostri alleati e partner internazionali". (segue) (Com)