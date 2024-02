Difesa: l'Italia assume il comando tattico dell'operazione Ue Atalanta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Saladino eserciterà le funzioni di Force Commander da bordo della fregata Federico Martinengo fino a giugno. Scopo dell'operazione Atalanta è prevenire e reprimere gli atti di pirateria nell'area di operazioni, che comprende il Mar Rosso, il Golfo di Aden e il bacino somalo, garantendo anche la protezione delle unità mercantili del Programma alimentare mondiale (Pam), addette al trasporto di aiuti umanitari diretti in Somalia e Yemen. Nave Martinengo, al comando del capitano di fregata, Piergiorgio Ferroni, prima di arrivare a Gibuti, è stata impegnata in Mar Rosso nell'assicurare la vigilanza marittima e nella protezione delle unità mercantili in transito per garantire la libertà delle rotte commerciali. (Com)