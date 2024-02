Argentina: Bonelli-Fratoianni (Avs), Milei in Italia, rappresentante di una bruttissima destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore il nuovo presidente della Repubblica Argentina Javier Milei è arrivato in Italia, dopo essere stato ospite di Netanyahu. E non possiamo che manifestare tutta la nostra solidarietà alle associazioni, ai partiti e alla popolazione dell'Argentina che anche in queste settimane stanno esprimendo preoccupazioni sempre più profonde per il suo modo di agire, per il suo disprezzo per la democrazia e le sue Istituzioni". Lo affermano il coportavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentari dell'Alleanza Verdi Sinistra. "La presidente del consiglio Meloni è riuscita a definirlo una 'personalità affascinante', ma come lo si può definire così - proseguono i leader di Avs - quando le scelte politiche di Milei mettono a rischio gran parte dei diritti sociali, economici e democratici conquistati dal popolo argentino dopo gli anni terribili della dittatura? Un personaggio che arriva addirittura a chiudere le mense per i poveri, in un Paese con una situazione economica drammatica". (segue) (Rin)