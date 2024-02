Business news: Kenya, associazione di categoria, pressione finanziaria fa fuggire aziende internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente pressione finanziaria in Kenya sta spingendo diverse aziende internazionali a lasciare il Paese. Lo segnala l'Associazione keniota dei manufattori, ricordando che di recente l'azienda farmaceutica tedesca Bayer ha annunciato l'intenzione di ridurre le attività presenti in Kenya, Etiopia, Nigeria e Ghana. La mossa segue quella effettuata dalla britannica GlaxoSmithKline (Gsk), che a fine 2022 ha annunciato il passaggio ad un modello di distribuzione dei suoi mediciali e vaccini tramite terze parti e la chiusura della sua divisione per l'Africa orientale. Nella nota, l'associazione dei manufattori lancia l'allarme sulla possibilità che altre aziende seguano questa tendenza a causa dell'aumento delle tasse, dello scellino debole e dell'aumento dei costi energetici. Nel Paese crescono le richieste di riformare la politica fiscale per aumentare la competitività delle imprese, in risposta al programma del governo di rilanciare il settore manifatturiero e di far crescere l'economia nazionale entro il 2027 con la realizzazione di nuovi parchi industriali. (Res)