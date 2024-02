Business news: Nigeria, governo stanzia oltre 140 milioni di dollari a sostegno delle piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria stanzierà 200 miliardi di naira (141 milioni di dollari) per sostenere le nano, micro, piccole e medie imprese nel Paese. È quanto reso noto in un comunicato della Banca dell'industria, secondo cui i fondi verranno stanziati attraverso tre meccanismi: il Programma di sovvenzione condizionale presidenziale (Pcgs) per le nano imprese - il Fondo di intervento per le micro, piccole e medie imprese e il Fondo per le aziende manifatturiere - con tassi di interesse del 9 per cento annuo e periodi di rimborso specifici. Attraverso questo programma le autorità nigeriane intendono rilanciare il settore. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), le Pmi nigeriane, nonostante le difficoltà di accesso ai finanziamenti, rimangono uno dei principali fornitori di occupazione nel paese, con un contributo del 48 per cento del prodotto interno lordo. (Res)