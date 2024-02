Agricoltori: Foti (Fd'I), esenzioni Irpef non è primo problema, ma norme Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiunque abbia parlato con qualche agricoltore sa che le politiche Ue sono un problema. E' anche grazie alle pressioni di Giorgia Meloni che Ursula von der Leyen ha fatto inversione dicendo che la misura che impone di tenere i terreni a riposo deve essere sospesa, come è stata sospesa la norma sull'utilizzo degli agro-farmaci. Inutile - spiega ancora l'esponente di Fd'I - far finta di non rendersi conto che la narrazione del commissario Timmermans oggi trova la rivolta da parte di tutti coloro che praticano l'agricoltura. La Pac (la politica agricola comunitaria) aveva la finalità di aiutare agricoltori sui costi di produzione per fare arrivare ai consumatori prodotti a prezzo accettabile. Oggi è il contrario, gli agricoltori vendono a poco e i consumatori comprano a prezzi alti. E' una maionese impazzita su cui è meglio fare una riflessione globale", conclude. (Rin)