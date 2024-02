Finlandia: presidenziali, scontro Stubb-Haavisto ma europeismo e linea dura su Russia non sono in dubbio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successore di Sauli Niinisto alla presidenza della Finlandia sarà scelto tra Alexander Stubb e Pekka Haavisto, che si sfidano oggi 11 febbraio al secondo turno delle elezioni presidenziali del Paese. Rispetto ad altre elezioni simili, il tenore del confronto politico è stato piuttosto disteso, a conferma dell’affinità esistente tra i due candidati. Stubb e Haavisto condividono infatti profili politicamente simili, nonostante siano il primo espressione del Partito della coalizione nazionale – di centrodestra – e il secondo dei Verdi. Entrambi hanno avuto esperienza di governo come ministri degli Esteri (nel caso di Stubb anche come premier, seppur brevemente), dimostrandosi convinti europeisti. L’adesione della Finlandia alla Nato, evento cruciale nella storia recente del Paese, è stata sostenuta per lungo tempo da Stubb, quando ancora tale prospettiva sembrava poco realistica per buona parte degli esponenti politici nazionali. A sua volta, Haavisto ha guidato la diplomazia finlandese proprio nelle fasi negoziali che hanno portato Helsinki a divenire uno Stato membro dell’Alleanza Atlantica. Di conseguenza, viste le competenze in termini di politica estera e di difesa del presidente della Repubblica in Finlandia, sia Stubb che Haavisto sembrano pronti a ribadire il posizionamento euro-atlantico della nazione nordica. (segue) (Sts)