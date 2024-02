Finlandia: presidenziali, scontro Stubb-Haavisto ma europeismo e linea dura su Russia non sono in dubbio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi più recenti assegnano a Stubb un vantaggio di circa 6-8 punti sul rivale, con un margine di vantaggio che, tuttavia, si è progressivamente assottigliato rispetto alle scorse settimane. L’ex premier può comunque sperare di allargare i propri consensi al ballottaggio intercettando parte dei voti dei sostenitori del sovranista Jussi Halla-aho e del centrista Olli Rehn al primo turno, per un totale potenziale di quasi un terzo dei consensi espressi dagli elettori finlandesi. Dall’altro lato, Haavisto potrebbe ricevere un limitato sostegno da coloro che il 28 gennaio scorso hanno scelto altri candidati. Malgrado ciò, escludere una vittoria di Haavisto è prematuro. In caso di elezione a presidente, l’ex ministro degli Esteri del governo di Sanna Marin diventerebbe il primo capo dello Stato dichiaratamente gay nella storia della Finlandia. Al momento le principali differenze emerse tra i due contendenti nei dibattiti e nelle dichiarazioni preelettorali attengono a questioni di difesa: Stubb si è detto a favore del trasporto di armi nucleari sul territorio nazionale, ma non al loro dispiegamento, mentre Haavisto ha escluso entrambe le ipotesi. Altro tema che distanzia i candidati è quello dello stanziamento permanente di truppe Nato in Finlandia: l’ex premier lo ha auspicato, mentre il rappresentante dei Verdi lo considera “non necessario”. (segue) (Sts)