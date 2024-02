Finlandia: presidenziali, scontro Stubb-Haavisto ma europeismo e linea dura su Russia non sono in dubbio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due rivali al ballottaggio di oggi si sono confrontati in un dibattito presidenziale trasmesso giovedì sera dall’emittente radiotelevisiva pubblica “Yle”. Haavisto ha evidenziato che Stubb sarebbe un presidente poco critico nei confronti degli Stati Uniti, ma il rappresentante del Partito della coalizione nazionale ha ribattuto che su questioni come la guerra nella Striscia di Gaza la sua posizione non è in linea con quella di Washington. Stubb ha quindi incalzato l’avversario dei Verdi su come si comporterebbe se, da vincitore, ricevesse una telefonata di congratulazioni dal presidente russo Vladimir Putin. Haavisto ha giustificato il fatto che risponderebbe alla chiamata con l’argomento che in diplomazia occorre ascoltare tutti, specialmente quando si parla di capi di Stato. Stubb, invece, ha espresso una linea più dura, ritenendo che rispondere equivarrebbe ad alimentare la propaganda russa. Sebbene entrambi abbiano cercato di smarcarsi l’uno dall’altro durante il dibattito, è emerso, come già osservato, che i due candidati non hanno un approccio così dissimile in politica estera. (Sts)